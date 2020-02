Instructores de Arte por más cultura en Mella

Mella, Febrero 18. – Contribuir a la alfabetización cultural del pueblo y mantener el legado de nuestras tradiciones, son, entre otras, acciones de nuestros Instructores de Arte.

Hoy sus retos se multiplican cuando vivimos momentos tan convulsos, por ello el protagonismo de estos portadores de la cultura cubana está llamado a redoblarse en este municipio, así como a ser cada vez más eficiente en la formación de valores, fundamentalmente, en las nuevas generaciones.

En Mella los Instructores de Arte son ecos de esas funciones sociales que le corresponden desempeñar en los diferentes escenarios en los que se encuentran, según declaraciones de Yanara Hernández Gastón, Presidenta de la Brigada José Martí, la que además precisó que “aún no encuentran conformidad, ya que pueden hacer mucho más y este compromiso lo asumimos en la jornada de actividades por el Día de los Instructores de Arte”.

Bertha María Torres, Primera Secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), así como miembros del secretariado municipal de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), de la Dirección de Cultura y otras organizaciones, durante los eventos de agasajo hicieron entrega de reconocimientos a los Instructores más destacados entre ellos estuvo Evangelio Alfonso Almenares, Mailet Oliva García, Robín Reyes y otros.

La Brigada José Martí de Instructores de Arte se constituyó el 20 de octubre de 2004 como una avanzada que aglutinó a los primeros graduados que pasaron a ocupar un espacio en los centros de educación, Casas de Cultura y otras instituciones artísticas y comunitarias.

Su día se celebra cada 18 de febrero como homenaje y recordación a la destacada Olga Alonso quien se graduó en la especialidad de teatro y compartió sus conocimientos en calidad de maestra.

