Agricultura en Mella busca autonomía económica

Mella, Febrero 27. Hoy una de las principales funciones de los directivos del sector de la agricultura en Mella consiste en dirigir la política sobre las producciones agrícolas en el territorio para lo cual es necesario dominar las características y potencialidades de las formas de producción existentes, en busca de hacer cumplir los programas de desarrollo de las empresas agropecuarias y las bases productivas vinculadas.

Actualmente la Delegación de la Agricultura en esta localidad santiaguera, está compuesta por una plantilla aprobada de 33 trabajadores, de ellos 8 cuadros ejecutivos siendo mujeres el 38%, existen 21 técnicos con funciones específicas, 4 con funciones comunes, que representan el 94%. Datos que fueron presentados en el informe de la Asamblea de Balance realizada por la Delegación de la Agricultura en Mella.

En la jornada de análisis fueron debatidas las principales deficiencias que hoy afectan la productividad, así como las proyecciones para el mejoramiento de los indicadores que fueron incumplidos en el período comprendido.

Es válido destacar que en el programa cañero se cumple en la producción y entrega al 100, 5% en la pasada zafra azucarera, para la que existía un plan de 225 mil toneladas del cual fueron entregados 226 mil.

Por otro lado el crecimiento de la producción cañera también presenta un aumento considerable teniéndose bajo riego más de mil 377 hectáreas de la Unidad Básica de Producción Agropecuaria Número 1, la 7 y la 8.

Aunque en este sentido se ha cumplido en algunos indicadores no ha sido así en otros que suponen para el municipio rubros priorizados para garantizar el mejoramiento de la economía local y con ella de la circulación mercantil que involucra productos exportables destinados a la provincia o a otras regiones e incluso para el consumo local.

De esta manera la agricultura urbana que debió presentar 35,4 hectáreas para el autoabastecimiento municipal solo cuenta con 27,1 h, igualmente la producción y entrega de leche contratada de un plan de 1197miles de litros, presentó un real entregado de 922 mil litros para un 77%.

Estas y otras producciones incumplidas llevan al sector agrícola mellense a replantearse la estrategia productiva para no incurrir en los mismos errores en las presentes producciones, y garantizar el cumplimiento al menos de la mayoría de los rubros agropecuarios que facilitarán el logro de la anhelada autonomía económica por la que hoy trabaja nuestro municipio.

The following two tabs change content below.